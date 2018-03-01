Почеттино: "Думаю, английские судьи – лучшие в Европе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами после переигровки матча 1/8 финала Кубка Англии с "Рочдейлом" (6:1).

"Матч можно обсуждать с разных сторон. Он получился сложным из-за новой системы видеоповторов. Было трудно сосредоточиться на самой игре.

Думаю, английские судьи – лучшие в Европе, а может быть и в мире, но затрудняюсь сказать, помогает им VAR или, наоборот, мешает. Футбол – это эмоции. Если мы собираемся их уничтожить, то футбол изменится.

Судьям тяжело, и мне жаль их. Но ещё больше мне жаль болельщиков, которым крайне трудно ориентироваться в подобных ситуациях", – сказал Почеттино.

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