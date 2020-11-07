Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино дважды отказал "Барселоне" ради "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" минувшим летом безуспешно пыталась пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино.

По информации Daily Star, "сине-гранатовые" дважды делали предложение аргентинскому специалисту, но оба раза получили отказ.

Дело в том, что 48-летний наставник предпочитает продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", который в скором времени может расстаться с Уле Гуннаром Сульшером.

Напомним, что Почеттино остаётся без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из "Тоттенхэма".

"Барса" в августе отправила в отставку Кике Сетьена и назначила вместо него Рональда Кумана.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру. | http://soccernews.ru
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