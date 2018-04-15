Почеттино: "Если анализировать игру, то "Манчестер Сити" заслужил победу"

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Почеттино: "Если анализировать игру, то "Манчестер Сити" заслужил победу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".

"Не собираюсь жаловаться на пенальти. В матчах происходит много моментов, иногда в твою пользу, иногда - нет. Если анализировать игру, то они заслужили победу. С самого начала матча у нас возникли проблемы. Мы заиграли только после пенальти. Разочарован, что в первые 25 минут мы не сражались. В футболе всегда хочется побеждать. У нас было чувство, что мы приблизились к сопернику, но этого было недостаточно" - цитирует Почеттино BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
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5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
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12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
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15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
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