Почеттино: "Если анализировать игру, то "Манчестер Сити" заслужил победу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".

"Не собираюсь жаловаться на пенальти. В матчах происходит много моментов, иногда в твою пользу, иногда - нет. Если анализировать игру, то они заслужили победу. С самого начала матча у нас возникли проблемы. Мы заиграли только после пенальти. Разочарован, что в первые 25 минут мы не сражались. В футболе всегда хочется побеждать. У нас было чувство, что мы приблизились к сопернику, но этого было недостаточно" - цитирует Почеттино BBC.

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