Почеттино: "Если футболисты начинают чувствовать, что они важнее клуба и болельщиков, это может нанести большой вред"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о проблеме роста власти футболистов.

"Рост власти футболистов - это не шутки. Думаю, такая проблема есть. Самое важное в футболе - это всегда клуб, затем, конечно, идут болельщики. Дальше идут футболисты, тренер и его штаб.

Если футболисты начинают чувствовать, что они важнее клуба и болельщиков, это может нанести большой вред любому клубу. Но я с этим не сталкивался. Может, мне повезло, потому что в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" и здесь, в "Тоттенхэме", всё очень сбалансировано.

В конце концов у любого клуба должны быть хорошие футболисты, но отношение игроков к делу и их поведение тоже крайне важны" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

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