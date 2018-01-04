Почеттино: "Если Кейн попросит продать его в "Реал", то будем рассматривать варианты"

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Почеттино: "Если Кейн попросит продать его в "Реал", то будем рассматривать варианты"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о возможном уходе ведущего бомбардира своей команды Харри Кейна в мадридский "Реал".

"Если "Реал" сделает предложение, а мы не захотим его продавать, ему придется остаться здесь и принять это. Но по-человечески, если игрок попросит отпустить его, как это было в свое время с Модричем и Бэйлом, мы будем рассматривать варианты. Сегодня этого не произошло, и я надеюсь, что он останется здесь на много лет", - цитирует наставника "шпор".

Напомним, Почеттино прокомментировал победу "Тоттенхэма" над "Суонси". | soccernews.ru

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