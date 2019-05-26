Почеттино: "Если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов, буду плакать целую неделю"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что он часто плачет.

"Мама говорит, что я болтун, который часто плачет. Она говорит, что я могу плакать, когда радуюсь, и когда грущу. Мама считает, что мне нужно перестать делать это. Бывает, что я еду в машине с женой и слушаю музыку, а затем начинаю плакать. Жена спрашивает, что со мной, а я отвечаю, что музыка напомнила мне эпизод 30-летней давности, произошедший в Аргентине. Она говорит, что я сумасшедший.

Я часто плачу, когда смотрю фильмы. Если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов, буду плакать целую неделю", - цитирует Почеттино Mirror.

Напомним, что финальный поединок Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", и начнется в 22:00 мск.

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