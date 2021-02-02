Почеттино: "Если у меня появится возможность тренировать Месси, будет здорово"

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Почеттино: "Если у меня появится возможность тренировать Месси, будет здорово"

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино вновь высказался о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Клуб имеет стратегию развития. Если у меня появится возможность тренировать Месси, будет здорово. Однако если нет, это не проблема.

Мы с Лео оба любим "Ньюэллз Олд Бойз". Мы оба носили эту футболку, у нас есть эта связь. Посмотрим. Никто не знает, что нас ожидает впереди. Возможно, наши пути пересекутся", - приводит слова Почеттино Marca.

Контракт аргентинца с "Барсой" истекает грядущим летом. Напомним, что Месси пытался покинуть клуб летом 2020 года.

Читайте также: Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о возможном уходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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