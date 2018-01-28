Почеттино: "Есть некоторые варианты по усилению состава "Тоттенхэма"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о работе своего клуба на трансферном рынке.

"Конечно, у нас есть некоторые варианты для усиления состава. Мы собираемся в эти последние дни трансферного окна посмотреть, сможем ли мы заполучить игроков, которые добавят нам качества. В ближайшие дни будет понятно, сможем ли мы кого-то пописать", - цитирует наставника "шпор" Express.

Напомним, "Реал" планирует выйти на контакт с Почеттино. | soccernews.ru