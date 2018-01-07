Почеттино: "Это был сложный матч, соперник играл хорошо"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над "Уимблдоном" (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

"Это был сложный матч, соперник играл хорошо. Они имели несколько неплохих возможностей, чтобы забить гол. Но и мы показали отличный футбол. Второй тайм также был тяжелым. "Уимблдон" отлично начал вторую половину, но наш первый гол, по сути, закрыл этот матч. Мы довольны, что вышли в следующий раунд Кубка Англии. Надеюсь, что этот матч также будет на нашем поле. Мы хотим успешно выступить в Кубке", – сказал Почеттино в интервью BBC.

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