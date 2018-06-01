Почеттино: "Футбол приведет меня туда, куда ему нужно"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Реал".

"Реал"? Что бы ни случилось, это случится. Я должен позволить футболу привести меня туда, куда ему нужно, чтобы мне не пришлось менять свою судьбу", - приводит слова Почеттино Football Espana.

Напомним, что Почеттино является приоритетным вариантом для "Реала" в качестве преемника ушедшего в отставку Зинедина Зидана. За 46-летнего Почеттино "Реалу" придется выплатить компенсацию в размере 56 миллионов долларов, так как его контракт с "Тоттенхэмом" действует до лета 2023 года.

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