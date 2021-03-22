Почеттино год назад мог возглавить "Барселону"

Фото: Твиттер @FootyAccums

Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что в январе 2020 года главным тренером команды мог стать Маурисио Почеттино.

"В моем списке были Почеттино, Сетьен, Макс Аллегри и Хави. В итоге назначили Сетьена, но моим первым выбором был Почеттино. Я предложил совету директоров позвать лучшего тренера на рынке и мне было все равно, что тот до этого был в "Эспаньоле". Я не играю в политику, я хотел лучшего, и Почеттино им был в тот момент.

Он довел "Тоттенхэм" до финала Лиги Чемпионов и заслужил уважение за это. Но были подняты политические моменты, а не технические аспекты его как специалиста. Почеттино несколько лет назад сказал, что прежде чем тренировать "Барселону", уедет в Аргентину. Это стало проблемой для некоторых людей со своим эго, и они сказали "нет", поскольку, по их мнению, Почеттино не уважает клуб", — приводит слова Абидаля The Telegraph.