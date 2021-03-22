Почеттино год назад мог возглавить "Барселону"
Фото: Твиттер @FootyAccums
Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что в январе 2020 года главным тренером команды мог стать Маурисио Почеттино.
"В моем списке были Почеттино, Сетьен, Макс Аллегри и Хави. В итоге назначили Сетьена, но моим первым выбором был Почеттино. Я предложил совету директоров позвать лучшего тренера на рынке и мне было все равно, что тот до этого был в "Эспаньоле". Я не играю в политику, я хотел лучшего, и Почеттино им был в тот момент.
Он довел "Тоттенхэм" до финала Лиги Чемпионов и заслужил уважение за это. Но были подняты политические моменты, а не технические аспекты его как специалиста. Почеттино несколько лет назад сказал, что прежде чем тренировать "Барселону", уедет в Аргентину. Это стало проблемой для некоторых людей со своим эго, и они сказали "нет", поскольку, по их мнению, Почеттино не уважает клуб", — приводит слова Абидаля The Telegraph.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14