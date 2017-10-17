Почеттино: "Готов подписать контракт с "Тоттенхэмом" на 10-15 лет"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о своих планах на будущее.

"Я счастлив в "Тоттенхэме", надеюсь остаться здесь на десять или пятнадцать лет. Если президент клуба этого захочет, он должен только предложить мне соответствующее соглашение", - цитирует наставника "шпор" le10sport.

Напомним, Почеттино похвалил Иско. | soccernews.ru