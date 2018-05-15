Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии

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Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готов продлить контракт со своим клубом, но при одном условии.

Как сообщает The Telegraph, аргентинский наставник требует значительного усиления состава ближайшим летом и сохранения лидеров команды.

Если президент "шпор" Дэниэл Леви пойдёт на условия Почеттино, то 46-летний специалист заключит с "Тоттенхэмом" новое соглашение с зарплатой 9,7 миллионов евро в год.

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