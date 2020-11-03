Почеттино готов вернуться к тренерской работе

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Почеттино готов вернуться к тренерской работе

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о готовности возглавить новую команду после годичного перерыва.

"Я всегда готов вернуться в футбол, потому что люблю эту игру. Жду, когда это снова случится. Работа не является стрессом для меня", - приводит слова аргентинского специалиста Sky Sports.

48-летний Почеттино остаётся без работы с 19 ноября 2019 года, когда его уволили из "Тоттенхэма".

В последнее время СМИ сватают звёздного тренера в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал" и "Зенит".

Не пропустите: Казаков: "Невозможно представить, что Почеттино ради "Зенита" решит сломать карьеру". | http://soccernews.ru
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