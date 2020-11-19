Почеттино готов возглавить "Барселону"

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино изменил своё мнение касательно работы в "Барселоне".

Ранее аргентинский специалист дважды отказал "блаугране", придерживаясь обещания не возглавлять каталонскую команду из уважения к "Эспаньолу".

Впрочем, сейчас 48-летний тренер уже готов согласиться на сотрудничество с "Барсой". Пока неизвестно, планируют ли "сине-гранатовые" делать ему новое предложение.

Почеттино больше года остаётся без клуба после увольнения из "Тоттенхэма". СМИ его сватали в "Реал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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