Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии

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Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии

Главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, аргентинский наставник обвиняется в ненадлежащем поведении. 

Напомним, что после матча 27-го тура АПЛ против "Бернли" Почеттино на повышенных тонах общался с арбитром встречи Майком Дином.

По итогам 27 туров "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 60 очков.

Не пропустите: Майка Дина отстранили от работы на матче 28-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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