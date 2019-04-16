Почеттино: "Гвардиола, возможно, лучший тренер в мире на данный момент"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

"То, что мы обыграли "Ман Сити" в первой встрече - отлично, однако еще ничего не решено. Мы уверены в своих силах и настроены сражаться.

Мы знаем, насколько силен "Сити", они задают высокий темп. По моему мнению, Гвардиола один из лучших тренеров на планете", - сказал Почеттино.

Встреча "Сити" с "Тоттенхэмом" состоится завтра, 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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