Почеттино: "Харри, вероятно, выбыл до конца сезона"

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Почеттино: "Харри, вероятно, выбыл до конца сезона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о травме нападающего команды Харри Кейна. Об этом сообщает BBC.

Футболист получил повреждение на 58-й минуте и вынужден был покинуть поле с помощью работников медицинского штаба, не в силах наступать на левую ногу.

"Харри повредил ту лодыжку, которая ранее его уже беспокоила. Это очень обидно, нам будет сложно без него. Скорее всего, он выбыл до конца сезона", - сказал Почеттино.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Манчестере.

А еще: Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

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