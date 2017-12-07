Почеттино хочет, чтобы Лигу Чемпионов выиграла команда из АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет, чтобы победителем Лиги Чемпионов стала английская команда.

"Думаю, мы продолжим играть на этом уровне. Естественно, мотивация играть в лучшем турнире планеты огромная. Понятно, что будем стараться выигрывать в каждом матче и попробуем пробиться как можно дальше. В футболе всегда есть место мечтам, почему нет? Все наши потенциальные соперники на жеребьёвке - это сильные и достойные команды. С любым из них будет очень тяжело.

В 1/8 финала пять команд из Англии. Теперь надо показать, что мы способны справляться с давлением Лиги Чемпионов и пробиться в полуфинал или финал. Наша команда показывает прекрасную игру, и для Англии было бы здорово, если бы Премьер-лига была представлена в финале и, почему нет, выиграла бы турнир" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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