Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атаке
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет расширить функции полузащитника Марко Верратти.
Как сообщает L’Équipe, специалист планирует использовать игрока ближе к линии атаки. В различных игровых ситуациях, функции хавбека будут меняться от "восьмерки" до "десятки". Игроку будет предоставлено больше свободы в атакующих действиях.
Стоит отметить, что Верратти таким образом уже использовал в ПСЖ Унаи Эмери летом 2016 года.
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