Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атаке

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет расширить функции полузащитника Марко Верратти.

Как сообщает L’Équipe, специалист планирует использовать игрока ближе к линии атаки. В различных игровых ситуациях, функции хавбека будут меняться от "восьмерки" до "десятки". Игроку будет предоставлено больше свободы в атакующих действиях.