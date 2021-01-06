Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атаке

Теги марко верраттимаурисио почеттинопсж

Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атакеГлавный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет расширить функции полузащитника Марко Верратти.

Как сообщает L’Équipe, специалист планирует использовать игрока ближе к линии атаки. В различных игровых ситуациях, функции хавбека будут меняться от "восьмерки" до "десятки". Игроку будет предоставлено больше свободы в атакующих действиях. 

Стоит отметить, что Верратти таким образом уже использовал в ПСЖ Унаи Эмери летом 2016 года.

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