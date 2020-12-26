Почеттино хочет пригласить Эриксена в ПСЖ
Маурисио Почеттино ищет варианты усиления ПСЖ на случай своего назначения на пост тренера.
Как сообщает Evening Standart, аргентинский специалист заинтересован в приглашении хавбека "Интера" Кристиана Эриксена, с которым знаком по совместной работе в "Тоттенхэме".
Отмечается, что заполучить датчанина не составит труда, так как "Интер" выставил его трансфер.
В этом сезоне Эриксен принял участие в 12 матчах, но результативными действиями не отличился.
Читайте также: Почеттино зовёт в ПСЖ полузащитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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