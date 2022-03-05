Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино намерен вернуться в "Тоттенхэм", сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, аргентинский специалист предпочитает вновь возглавить "Тоттенхэм", а не работать с "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Почеттино в случае неудачного выступления клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, что Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 годы. Наибольшим достижением клуба является выход в финал Лиги чемпионов.

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