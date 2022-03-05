Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино намерен вернуться в "Тоттенхэм", сообщает talkSPORT.
По сведениям источника, аргентинский специалист предпочитает вновь возглавить "Тоттенхэм", а не работать с "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Почеттино в случае неудачного выступления клуба в Лиге чемпионов.
Напомним, что Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 годы. Наибольшим достижением клуба является выход в финал Лиги чемпионов.
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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