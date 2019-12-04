Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"
Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, аргентинец был готов возглавить манкунианцев еще в декабре 2018 года, когда клуб уволил Жозе Моуринью. Впрочем, тогда руководство "Манчестер Юнайтед" впечатлилось работой временного наставника Уле-Гуннара Сульшера и подписало с ним полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что Почеттино придется вернуть "Тоттенхэму" 14 миллионов евро, которые он получил в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, если он возглавит клуб английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Не пропустите: Сульшер предупредил игроков "Манчестер Юнайтед" о своём возможном увольнении. | http://soccernews.ru

 
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