Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"



Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, аргентинец был готов возглавить манкунианцев еще в декабре 2018 года, когда клуб уволил Жозе Моуринью. Впрочем, тогда руководство "Манчестер Юнайтед" впечатлилось работой временного наставника Уле-Гуннара Сульшера и подписало с ним полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что Почеттино придется вернуть "Тоттенхэму" 14 миллионов евро, которые он получил в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, если он возглавит клуб английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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