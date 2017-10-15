Почеттино хочет возглавить сборную Англии

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в будущем хочет тренировать сборную Англии, сообщает Eurosport.

Об этом аргентинский специалист написал в своей книге "Храбрый новый мир", однако это не произойдет в ближайшее время.

Напомним, что соглашение Почеттино с "Тоттенхэмом" рассчитано до лета 2021 года.

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