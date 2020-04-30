Почеттино: "Хочу выиграть трофей с "Тоттенхэмом", прежде чем умру"

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Почеттино: "Хочу выиграть трофей с "Тоттенхэмом", прежде чем умру"

Бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал понять, что у него остались нерешённые задачи на посту тренера "шпор".

"Это было удивительное путешествие, которое, к сожалению, закончилось не так, как все хотели. Но я уверен, что наши пути ещё пересекутся. Со дня ухода из клуба я мечтаю вернуться и попытаться закончить работу, которую мы не завершили. Мы были очень близки к победе в АПЛ и Лиге Чемпионов. Но мы остановились, и, конечно, я с нетерпением жду продолжения.

Я мотивирован для следующего проекта. Но всё равно хочу подбросить вселенной идею - дать мне перед смертью снова потренировать "Тоттенхэм". Хочу выиграть трофей с командой, прежде чем умру. Это была бы хорошая возможность отплатить болельщикам за всю любовь, которую они продемонстрировали по отношению ко мне с первого же дня", - сказал Почеттино в интервью BT Sport.

Напомним, что 48-летний аргентинец возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год.

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