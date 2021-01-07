Почеттино и Леонардо обсудят зимние трансферы ПСЖ

Теги псжмаурисио почеттинолеонардоюлиан дракслер

Почеттино и Леонардо обсудят зимние трансферы ПСЖ

На следующей неделе запланирована встреча нового наставника ПСЖ Маурисио Почеттино со спортивным директором клуба Леонардо.

Как сообщает RMC Sport, на встрече стороны обсудят планы клуба на зимнее трансферное окно. Отмечается, что на покупки не будут выделяться большие средства, поэтому возможен обмен футболистами с другими клубами.

Также не исключается продажа некоторых футболистов парижан. Одним из кандидатов на уход считается Юлиан Дракслер.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет видеть в ПСЖ своих бывших подопечных из "Тлттенхэма" - хавбеков Деле Алли и Кристиана Эриксена.

Читайте также: Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

"Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов