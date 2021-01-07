Почеттино и Леонардо обсудят зимние трансферы ПСЖ
На следующей неделе запланирована встреча нового наставника ПСЖ Маурисио Почеттино со спортивным директором клуба Леонардо.
Как сообщает RMC Sport, на встрече стороны обсудят планы клуба на зимнее трансферное окно. Отмечается, что на покупки не будут выделяться большие средства, поэтому возможен обмен футболистами с другими клубами.
Также не исключается продажа некоторых футболистов парижан. Одним из кандидатов на уход считается Юлиан Дракслер.
Ранее сообщалось, что Почеттино хочет видеть в ПСЖ своих бывших подопечных из "Тлттенхэма" - хавбеков Деле Алли и Кристиана Эриксена.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13