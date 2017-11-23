Почеттино: "Игроки, которые не попадают в состав злятся, но я их босс"

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Почеттино: "Игроки, которые не попадают в состав злятся, но я их босс"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поведение защитника Дэнни Роуза, который остался очень недоволен тем, что его не поставили в стартовый состав на матч 12-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:2).

"Выбирать футболистов для основного состава очень нелегко. Те футболисты, которые не играют регулярно, не бывают счастливы. Но это нормально. У меня нет претензий к Роузу. Он не высказывает недовольство, когда общается со мной. Мне нравится, когда игроки проявляют эмоции. Это доказывает их желание выходить на поле. Проблема игроков, которые не попадают в состав в том, что я их босс", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

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