Почеттино: "Игроки "Тоттенхэма" - герои"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, что "шпоры" оставили за бортом турнира "Манчестер Сити" благодаря правилу гостевого гола.

"Это была невероятная игра. Я очень рад и горд. Мои игроки - герои. Я так рад за них, так рад за болельщиков. За одно мгновение в голове произошло много всего. Было огромное разочарование, но судейская бригада изменила решение. Поэтому мы и любим футбол", - приводит слова Почеттино BBC.

"Тоттенхэм" был на грани вылета, когда на 93-й минуте Рахим Стерлинг забил гол в их ворота, но главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр отменил его после просмотра видеоповтора.

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