Почеттино: "Игроки "Тоттенхэма" провели невероятный матч"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

"Игроки "Тоттенхэма" провели невероятный матч. Эта встреча принесла много позитивных эмоций: старательность игроков, наша игра, поддержка фанатов. Мы привыкаем с "Уэмбли" и чувствуем себя здесь, как дома.

Нам было важно не дать "Ливерпулю" пространства. Стоит открыть им зону, как они забивают. В моменте с голом "Ливерпуля" мы ошиблись, но перед этим был фол на Кейне. Почему я его заменил? Харри устал, сыграв три матча за неделю, но при этом он был великолепен. Кейн - один из лучших нападающих мира и настоящий профессионал", - приводит слова Почеттино BBC.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" догнал идущий вторым "Манчестер Юнайтед" и отстает от лидирующего "Манчестер Юнайтед" на пять очков.

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