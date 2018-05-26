Почеттино имеет право покинуть "Тоттенхэм" ради двух клубов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино имеет право покинуть свой пост, если ему поступит предложение от "Реала" или ПСЖ.

Как сообщает Marca, соответствующий пункт был включен в новый контракт аргентинского наставника с "шпорами".

Президенту "Тоттенхэма" Дэниэлю Леви пришлось пойти на уступки в этом вопросе, поскольку был риск ухода Почеттино в "Челси". | http://soccernews.ru