Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о слухах о том, что после лондонского дерби с "Арсеналом" специалист покинет клуб. Об этом пишет Goal.
"Это глупые слухи. Я уже 6-й сезон здесь. Все знают, как мы работали этим летом, чтобы перестроится. Это происходит каждый год. Теперь мы 6.0.
Только в социальных сетях создают что-то глупое. После матча в воскресенье я никуда не уйду. Самое главное - помогать команде", - сказал Почеттино.
1 сентября "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).
А еще: Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|3
|9
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|3
|7
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|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0