Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о слухах о том, что после лондонского дерби с "Арсеналом" специалист покинет клуб. Об этом пишет Goal.



"Это глупые слухи. Я уже 6-й сезон здесь. Все знают, как мы работали этим летом, чтобы перестроится. Это происходит каждый год. Теперь мы 6.0.



Только в социальных сетях создают что-то глупое. После матча в воскресенье я никуда не уйду. Самое главное - помогать команде", - сказал Почеттино.

1 сентября "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).

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