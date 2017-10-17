Почеттино: "Иско - один из лучших игроков мира"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался об интересе своего клуба к полузащитнику мадридского "Реала" Иско.

" Все тренеры хотят подписывать только лучших игроков. Иско - один из лучших игроков в мире. Я видел его в разных клубах, и он всегда обладал необычными способностями. Он - состоявшийся игрок. Его магию можно увидеть невооруженным глазом ", - цитирует наставника "шпор" le10sport.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" сыграет против "Реала". | soccernews.ru