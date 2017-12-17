Почеттино: "Из таких матчей нужно извлекать урок"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" в матче 18-го тура АПЛ.

"Думаю, это полезный опыт для команды. Когда побеждаешь и играешь хорошо, возможно, ничему не учишься, поэтому из таких матчей нужно извлекать урок. У нас было много положительных моментов, начали игру неплохо, но в моменте с пропущенным голом после углового допустили большую ошибку и сделали сопернику подарок. Такого допускать нельзя. Мы старались, но "Манчестер Сити" играл лучше, и мы должны их поздравить. На данный момент это лучшая команда Англии" - приводит слова Почеттино BBC.

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