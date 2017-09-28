Почеттино: "Кейн лучше Роналду"

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Почеттино: "Кейн лучше Роналду"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поставил форварда своей команды Харри Кейна выше действующего обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"Криштиану - отличный игрок, один из лучших в мире, но Харри - также один из лучших и, возможно, даже лучше его, когда тот был в его возрасте. У всех нападающих мирового уровня есть что-то особенное, они - убийцы, и у Харри есть эта черта", - цитирует наставника "шпор" Marca.

Напомним, Фердинанд поставил Кейна на один уровень с Месси и Роналду. | soccernews.ru

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