Почеттино: "Кейн лучше Роналду"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поставил форварда своей команды Харри Кейна выше действующего обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

" Криштиану - отличный игрок, один из лучших в мире, но Харри - также один из лучших и, возможно, даже лучше его, когда тот был в его возрасте. У всех нападающих мирового уровня есть что-то особенное, они - убийцы, и у Харри есть эта черта ", - цитирует наставника "шпор" Marca.

Напомним, Фердинанд поставил Кейна на один уровень с Месси и Роналду. | soccernews.ru