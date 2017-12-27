Почеттино: "Кейн - один из лучших нападающих мира, кто лучше его?"

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Почеттино: "Кейн - один из лучших нападающих мира, кто лучше его?"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в очередной раз похвалил ведущего бомбардира своей команде Харри Кейна.

"Он - игрок мирового класса. Конечно, Месси и Роналду находятся на другом уровне, у них - другие характеристики. Но кто сегодня, если брать чистых центрфорвардов, будет лучше его? Я думаю, он - один из лучших. Теперь самое главное, чтобы он придерживался той же ментальности, той же решимости. Его секрет заключается в том, что он много работает. В его успехе нет никакой тайны, он усердно работает каждый день", - цитирует наставника "шпор" L'Equipe.

Напомним, Почеттино расхвалил Кейна после его хет-трика в ворота "Саутгемптона". | soccernews.ru 

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