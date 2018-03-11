Почеттино: "Кейн ранее уже травмировал эту ногу в этом же месте"

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Почеттино: "Кейн ранее уже травмировал эту ногу в этом же месте"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о травме нападающего команды Харри Кейна

"Завтра Кейн пройдет обследование травмированного голеностопа. Ранее он уже травмировал эту ногу в этом же месте. Надеюсь, что с ним ничего серьезного. Дождемся завтрашнего медосмотра. Харри настроен хорошо. У него сильный характер. Он рад победе команды, но расстроился из-за травмы", - цитирует London Football Почеттино.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей.

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