Почеттино: "Кейн способен еще прибавить"

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Почеттино: "Кейн способен еще прибавить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что нападающий его команды Харри Кейн сможет продолжить прогрессировать.

"Харри отлично справляется со своей работой. Мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе. Я верю, что он сможет каждый сезон забивать не менее 15 голов. Думаю, что Кейн способен еще прибавить. Сейчас ему 24 года, а обычно игроки выходят на свой пик в 27, 28, 29 лет. Это зависит от профессионализма футболиста. Важно, чтобы Харри продолжал сохранять такое же отношение к работе", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 23 матча во всех турнирах и забил 21 гол.

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