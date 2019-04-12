Почеттино: "Кейн вряд ли сыграет в этом сезоне"

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Почеттино: "Кейн вряд ли сыграет в этом сезоне"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Харри Кейн, скорее всего пропустит концовку сезона из-за травмы.

"Харри вчера сделал рентген. На этой неделе он побывает у специалиста, который попытается что-то сделать. Безусловно, он расстроен. Впрочем, Харри очень позитивный человек. Он стремится вернуться в строй, как можно быстрее. 

До конца сезона осталось еще пять недель. Если мы выйдем в финал Лиги Чемпионов, то он, возможно, сыграет. Через несколько дней у нас будет более точная информация о его травме", - приводит слова Почеттино Youtube-канал HaytersTV.

Напомним, что Кейн получил травму связки голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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