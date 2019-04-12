Почеттино: "Кейн вряд ли сыграет в этом сезоне"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Харри Кейн, скорее всего пропустит концовку сезона из-за травмы.
"Харри вчера сделал рентген. На этой неделе он побывает у специалиста, который попытается что-то сделать. Безусловно, он расстроен. Впрочем, Харри очень позитивный человек. Он стремится вернуться в строй, как можно быстрее.
До конца сезона осталось еще пять недель. Если мы выйдем в финал Лиги Чемпионов, то он, возможно, сыграет. Через несколько дней у нас будет более точная информация о его травме", - приводит слова Почеттино Youtube-канал HaytersTV.
Напомним, что Кейн получил травму связки голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).
В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
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|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
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|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
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|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
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|9
|Эвертон
|33
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|10
|Уотфорд
|32
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|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
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|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
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|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
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|Хаддерсфилд Таун
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