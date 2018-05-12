Почеттино: "Количество футболистов будет ограниченным, как и всегда, а рынок сегодня разогрет"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился планами на летнее трансферное окно.

"Количество футболистов будет ограниченным, как и всегда, а рынок сегодня разогрет. В последние несколько сезонов он был безумным, ведь так? Но есть игроки, которые могут помочь нам. Если у клуба есть финансовая мощь, он может подписать несколько футболистов. Конечно, для нас в этом нет ничего нового: у нас есть приоритетные игроки для трансфера, но они идут в клуб с большими деньгами.

Тогда приходится говорить: "Окей, мы должны найти другой вариант". Иногда, когда не можешь подписать приоритетных кандидатов, нужно подписывать тех футболистов, которых возможно взять. Для всех в этом году будет новый опыт - трансферное окно закроется до старта чемпионата. Никто не знает, как это будет" - приводит слова Почеттино Goal.com.

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