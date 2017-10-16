Почеттино лестно отозвался об Иско

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Почеттино лестно отозвался об Иско

В преддверии матча против "Реала", наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил хавбека "сливочных" Иско.

"Считаю, что он один из лучших футболистов. Иско доказывает это на деле. Мне посчастливилось наблюдать за его игрой в различных клубах, и везде он показывал себя способным и креативным футболистом. Весь свой потенциал он раскрыл в "Реале", мы это учтем. Все в "Тоттенхэме" знают о магии Иско" - приводит слова Почеттино Marca.

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