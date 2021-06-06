Почеттино лично пригласил Вейналдума в ПСЖ

Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Хавбек Джорджиньо Вейналдум может перебраться в ПСЖ.

"ПСЖ готов увести Вейналдума - в то время как "Барселона" уже планировала медобследование. Игрок теперь готов принять предложение парижан, по которому он будет зарабатывать в два раза больше. Ему позвонил Почеттино.

Если "Барса" не улучшит свое предложение, Вейналдум перейдет в ПСЖ. Официальное решение - в ближайшие часы", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Вейналдум по истечении контракта покинул "Ливерпуль", за который выступал с 2016 года.

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