Почеттино: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" покупают кого хотят и когда хотят"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об отличии его команды от "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"».

"В данный момент есть большое различие между некоторыми клубами английской Премьер-лиги. Команды вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" покупают тех, кого они хотят и тогда, когда они хотят. А такие клубы, как "Тоттенхэм" покупают когда могут и кого могут. Это и есть принципиальная разница", - приводит слова Почеттино BeIn Sports.

Напомним, что этим летом "Манчестер Сити" потратил на трансферы 249 миллионов евро, "Манчестер Юнайтед" - 164 миллиона, а "Тоттенхэм" - лишь 93 миллиона

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