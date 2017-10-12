Почеттино: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" покупают кого хотят и когда хотят"

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Почеттино: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" покупают кого хотят и когда хотят"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об отличии его команды от "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"».

"В данный момент есть большое различие между некоторыми клубами английской Премьер-лиги. Команды вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" покупают тех, кого они хотят и тогда, когда они хотят. А такие клубы, как "Тоттенхэм" покупают когда могут и кого могут. Это и есть принципиальная разница", - приводит слова Почеттино BeIn Sports.

Напомним, что этим летом "Манчестер Сити" потратил на трансферы 249 миллионов евро, "Манчестер Юнайтед" - 164 миллиона, а "Тоттенхэм" - лишь 93 миллиона

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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