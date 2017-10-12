Почеттино: "Матч против "Реала" - тест, который покажет, где мы находимся"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"То, что мне нравится в Зидане - это его спокойствие и здравый смысл. Он тренирует так же, как играл в футбол сам. Мы встретимся с лучшей командой в мире. Это игра, в которой мы должны быть храбрыми, тест, который покажет нам, где мы находимся", - цитирует наставника "шпор" El Mundo Deportivo.
Напомним, Алекс Фергюсон мог стать тренером "Тоттенхэма". | soccernews.ru
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