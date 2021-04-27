Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что форвард его команды Килиан Мбаппе интересуется Англией.

"Килиан любит играть в футбол и говорить о нём. Он спрашивает меня об Англии. Его интересует не только игра, но и культура с менталитетом. Ему всего 22 года, но он очень взрослый, уверенный в своём таланте и открытый человек. Мбаппе, конечно, говорит по-французски, но он также идеально владеет английским и испанским. Ему нравится общаться на разных языках", - цитирует Почеттино The Guardian.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году, и он пока не дал согласие на его продление. В связи с этим клуб рассматривает вариант с продажей нападающего ближайшим летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.

В текущем сезоне 22-летний француз забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 42 матчах. Его рыночная стоимость - 160 миллионов евро.

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