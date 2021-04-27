Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"
Фото PSG Talk
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что форвард его команды Килиан Мбаппе интересуется Англией.
"Килиан любит играть в футбол и говорить о нём. Он спрашивает меня об Англии. Его интересует не только игра, но и культура с менталитетом. Ему всего 22 года, но он очень взрослый, уверенный в своём таланте и открытый человек. Мбаппе, конечно, говорит по-французски, но он также идеально владеет английским и испанским. Ему нравится общаться на разных языках", - цитирует Почеттино The Guardian.
Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году, и он пока не дал согласие на его продление. В связи с этим клуб рассматривает вариант с продажей нападающего ближайшим летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.
В текущем сезоне 22-летний француз забил 37 голов и сделал 10 ассистов в 42 матчах. Его рыночная стоимость - 160 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13