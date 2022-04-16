Почеттино мечтает о возвращении в АПЛ
Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен
Футболист "Пари Сен-Жермен" разочарованы в главном тренере команды Маурисио Почеттино, сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, игроки команды считают, что аргентинский специалист в ответном матче с мадридским "Реалом" (1:3) действовал слишком пассивно, чем лишь поспособствовал вылету.
Отмечается, что Почеттино своей работой за эти полтора сезона так и не сумел убедить руководство парижан в том, что он подходит этой команде.
Сообщается, что ему некомфортно в клубе, он мечтает о возвращении в АПЛ.
Напомним, что в чемпионате Англии аргентинец работал в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме".
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