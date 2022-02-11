Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет"

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино лестно отозвался о форварде своей команды Лионеле Месси.

"Месси - гений. Он невероятен. Такие футболисты рождаются раз в сто лет. То, что Лео дал команде, - потрясающе, учитывая обстоятельства, в которых он оказался сразу после перехода. Ему не очень везло с внешними факторами, но он спокойно с этим справлялся.

Сейчас наступает лучший момент для Месси. Он очень взрослый. Лео подходит к решающей стадии сезона в лучшей форме. У меня нет сомнений, что он покажет лучшую версию себя", - цитирует Почеттино Cadena Ser.

В текущем сезоне 34-летний Месси сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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