Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет"
Фото твиттер ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино лестно отозвался о форварде своей команды Лионеле Месси.
"Месси - гений. Он невероятен. Такие футболисты рождаются раз в сто лет. То, что Лео дал команде, - потрясающе, учитывая обстоятельства, в которых он оказался сразу после перехода. Ему не очень везло с внешними факторами, но он спокойно с этим справлялся.
Сейчас наступает лучший момент для Месси. Он очень взрослый. Лео подходит к решающей стадии сезона в лучшей форме. У меня нет сомнений, что он покажет лучшую версию себя", - цитирует Почеттино Cadena Ser.
В текущем сезоне 34-летний Месси сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
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|Монпелье
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|Нант
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|37
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|Дижон
|28
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|28
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|28
|23
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|Тулуза
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