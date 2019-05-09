Почеттино: "Мои игроки - герои, а Лукас - супергерой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над "Аяксом" (3:2) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Мне сложно говорить, это невероятные эмоции. Спасибо, футбол! Без него такие эмоции невозможны. Мне сложно описать словами свои чувства. Я благодарю всех тех, кто верил в нас. Мои игроки - герои. Они провели потрясающий второй тайм. Было очень круто смотреть за этим матчем.

На таком уровне очень сложно конкурировать. Я рад, что мне посчастливилось быть тренером и переживать подобное. Сегодня все герои, а Лукас - супергерой", - приводит слова Почеттино ВВС.

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