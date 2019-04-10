Почеттино может возглавить "Баварию"

"Бавария" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в мюнхенском клубе по-прежнему недовольны работой Нико Ковача и раздумывают над сменой наставника по окончании сезона.

В "Баварии" уверены, что Почеттино заинтересуется предложенным проектом в виду перспективы выиграть много трофеев.

Однако проблемой может стать действующий контракт между аргентинцем и "Тоттенхэмом", который рассчитан до 2023 года.

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