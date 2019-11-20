Почеттино может возглавить "Баварию"
Бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино летом 2020 года может возглавить "Баварию", сообщает Bild.
По сведениям издания, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с назначением аргентинца на пост главного тренера команды летом. За это время Почеттино имеет возможность изучить немецким клубом, что является важным условием для работы в "Баварии".
В данный момент наставником "Баварии" является Ханс-Дитер Флик, который сменил недавно уволенного Нико Ковача. Контракт Флика с мюнхенский клуб действует до конца нынешнего сезона.
Не пропустите: Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
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|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
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|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
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|Падерборн
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