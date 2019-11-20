Почеттино может возглавить "Баварию"

Теги бавария мюнхенмаурисио почеттино

Почеттино может возглавить "Баварию"

Бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино летом 2020 года может возглавить "Баварию", сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с назначением аргентинца на пост главного тренера команды летом. За это время Почеттино имеет возможность изучить немецким клубом, что является важным условием для работы в "Баварии".

В данный момент наставником "Баварии" является Ханс-Дитер Флик, который сменил недавно уволенного Нико Ковача. Контракт Флика с мюнхенский клуб действует до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро. | http://soccernews.ru

 
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