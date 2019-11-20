Почеттино может возглавить "Баварию"

Бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино летом 2020 года может возглавить "Баварию", сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с назначением аргентинца на пост главного тренера команды летом. За это время Почеттино имеет возможность изучить немецким клубом, что является важным условием для работы в "Баварии".

В данный момент наставником "Баварии" является Ханс-Дитер Флик, который сменил недавно уволенного Нико Ковача. Контракт Флика с мюнхенский клуб действует до конца нынешнего сезона.

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