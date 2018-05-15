Почеттино может возглавить другой лондонский клуб

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является одним из кандидатов на должность наставника "Челси".

Как сообщает Sky Sports, 47-летний аргентинец рассматривается как один из основных кандидатов на смену Антонио Конте.

В "Челси" решат судьбу итальянца после субботнего финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед", который пройдет на "Уэмбли".

Покеттино привел "шпор" к третьему месту в АПЛ в текущем сезоне.

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