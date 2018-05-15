Почеттино может возглавить другой лондонский клуб

Теги челситоттенхэммаурисио почеттино

Почеттино может возглавить другой лондонский клубГлавный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является одним из кандидатов на должность наставника "Челси".

Как сообщает Sky Sports, 47-летний аргентинец рассматривается как один из основных кандидатов на смену Антонио Конте.

В "Челси" решат судьбу итальянца после субботнего финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед", который пройдет на "Уэмбли".

Покеттино привел "шпор" к третьему месту в АПЛ в текущем сезоне.

Читайте: Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов